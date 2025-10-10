В Швеции мужчину оштрафовали на €15 тыс. за стикер В Швеции мужчину оштрафовали за стикер, наклеенный на авто украинского беженца

Жителя Швеции оштрафовали на €15 тысяч (1 млн 420 тыс. рублей) за стикер ЧВК «Вагнер», наклеенный на машину беженцев из Украины, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент случился еще прошлой осенью в городе Кируна. Мужчина подошел к автомобилю с украинскими стикерами и флагами и поверх них добавил наклейку с логотипом ЧВК «Вагнер», а потом проткнул колесо ножом.

Произошедшее снял видеорегистратор в машине. Владелец пожаловался в полицию, а в интервью прессе заявил, что больше «не чувствует себя в безопасности». Приклеившего стикер нашли и задержали, суд приговорил его к условному сроку, выписал штраф и обязал выплатить еще тысячу крон (8630 рублей) в фонд помощи беженцам.

Ранее совет Европейского союза одобрил план постепенной отмены программы приема украинских беженцев. Части мигрантов хотят предлагать различные варианты вида на жительство, а другим готовы организовать «ознакомительные туры» на родину, чтобы обеспечить «устойчивое возвращение и реинтеграцию» граждан республики.

В Нидерландах также сократили программы поддержки иммигрантов. Украинским мужчинам-беженцам предложили самим искать жилье. Власти отметили, что в королевстве наблюдается массовая нехватка мест в центрах приема мигрантов.