04 сентября 2025 в 15:59

Украинские военные раскритиковали французские танки

Украинские военные назвали французские танки AMX-10 RC бесполезными

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные назвали французские легкие танки AMX-10 RC бесполезными из-за слабой брони, передает телеканал LCI. По словам бойцов 155-й бригады ВСУ, обучавшихся во Франции, техника не выдерживает ударов ВС РФ и легко поражается дронами.

Из-за слабой брони его применение просто бесполезно, так как дроны очень быстро превратят его в пепел, — поделился один из военных.

В репортаже уточняется, что танки, предназначенные в том числе для разведки, большую часть времени находятся замаскированными. От использования AMX-10 RC в наступательных действиях украинская армия отказалась, применяя их только в условиях плохой погоды, естественной маскировки или при необходимости сдержать прорыв российских войск.

Ранее стало известно, что украинские военные не верят в победу ВСУ — об этом свидетельствуют многочисленные видео с признаниями командиров. Так, бойцы и офицеры критикуют Генштаб, отмечая нехватку людей, оружия и средств, а также продолжающееся наступление российской армии. Один из солдат прямо заявил, что ВСУ «не выигрывают, а проигрывают».

