Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 16:19

Момент удара по украинским военкомам попал на видео

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Момент удара беспилотника по украинским военкомам в Херсоне попал на видео. На представленном РИА Новости ролике видно, как российский расчет БПЛА спас местного жителя от сотрудников территориального центра комплектования, врезавшись в автомобиль.

Видео снято с самого беспилотника, которым управлял оператор ВС России. Мужчина ехал на велосипеде, но за ним погналась машина. Жителю Херсона удалось спастись от преследования благодаря действиям российского оператора БПЛА.

По данным агентства, за последний месяц на Украине все чаще происходят случаи, когда разведывательные беспилотники РФ фиксируют насильственную мобилизацию мужчин в столице региона. При этом операторы оказывают им помощь, отгоняя военкомов.

Ранее высокопоставленного чиновника украинского ТЦК задержали в Ивано-Франковской области при получении взятки. Должностное лицо за деньги незаконно оформляло документы, которые освобождают от мобилизации. Задержанный одновременно работал депутатом в горсовете.

военные
БПЛА
Украина
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Россиянам дали важный совет по сбору трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.