Момент удара по украинским военкомам попал на видео

Момент удара беспилотника по украинским военкомам в Херсоне попал на видео. На представленном РИА Новости ролике видно, как российский расчет БПЛА спас местного жителя от сотрудников территориального центра комплектования, врезавшись в автомобиль.

Видео снято с самого беспилотника, которым управлял оператор ВС России. Мужчина ехал на велосипеде, но за ним погналась машина. Жителю Херсона удалось спастись от преследования благодаря действиям российского оператора БПЛА.

По данным агентства, за последний месяц на Украине все чаще происходят случаи, когда разведывательные беспилотники РФ фиксируют насильственную мобилизацию мужчин в столице региона. При этом операторы оказывают им помощь, отгоняя военкомов.

Ранее высокопоставленного чиновника украинского ТЦК задержали в Ивано-Франковской области при получении взятки. Должностное лицо за деньги незаконно оформляло документы, которые освобождают от мобилизации. Задержанный одновременно работал депутатом в горсовете.