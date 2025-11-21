Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»

Врач и телеведущая Елена Малышева пристыдила двух гостей передачи «Жить здорово!» и назвала их сумасшедшими. В эфире Первого канала она заявила, что прививка от вируса папилломы человека, который провоцирует несколько видов онкологии, должна быть поставлена. Двое гостей не вакцинировали своих детей, хотя сами переболели раком.

Я бы легла костьми, нашла бы вакцину и вакцинировала бы детей. В Москву бы приехала, деньги заплатила. Я не понимаю этой позиции, хоть убейте меня, — возмутилась Малышева.

Ведущая задалась вопросом, если бы родителям сказали, что кирпич летит на голову ребенку, а те бы ждали, пока в регион привезут защитные материалы, они бы выглядели сумасшедшими. По мнению Малышевой, не ставить прививку от ВПЧ — такое же ненормальное явление.

Одним из гостей стала 37-летняя женщина, которой удалили матку и маточные трубы из-за рака шейки матки, спровоцированного ВПЧ. Вторым был мужчина, в 50 лет перенесший рак гортани.

