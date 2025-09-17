Празднование Дня города в Москве
ВС России спасли жителя Херсона от фронта с помощью дрона

ВС России с помощью БПЛА не дали сотрудникам ТЦК мобилизовать жителя Херсона

Российский расчет БПЛА с помощью FPV-дрона предотвратил захват жителя Херсона сотрудниками украинского ТЦК (аналог военкомата), передает РИА Новости со ссылкой на представителей российских сил. По его словам, автомобиль военкомов преследовал мужчину на велосипеде по проселочной дороге, но был остановлен российским БПЛА, что позволило велосипедисту скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ.

Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что в селе Новые Червища Волынской области сотрудники ТЦК открыли огонь по двум пожилым женщинам. Одна из пенсионерок получила ранение в лицо и была госпитализирована. Конфликт возник после попытки военных насильно забрать инвалида с документами, подтверждающими его статус. Местные жительницы попытались вмешаться, на что военкомы ответили стрельбой.

