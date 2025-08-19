Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 22:29

Сотрудники ТЦК на Украине выстрелили пенсионерке в голову

Сотрудники ТЦК на Украине стреляли в пенсионерок, ранив одну из них в голову

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В селе Новые Червища Волынской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) открыли огонь по двум пенсионеркам, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Одна из женщин получила ранение в лицо и была госпитализирована.

Пять или шесть раз стрелял в меня, просто в меня. А в ту, вторую, попал, сюда, в щеку. Ее повезли в больницу, — рассказала пострадавшая.

По словам очевидцев, конфликт начался после того, как военные попытались силой увезти инвалида, утверждавшего, что имеет подтверждающий документ. Две местные жительницы попытались вмешаться, но сотрудники ТЦК отреагировали стрельбой.

Ранее в Харькове местный житель ударил ножом в висок полицейского, когда его пытались мобилизовать. После этого мужчина ранил троих сотрудников ТЦК и попытался сбежать, но позже был задержан. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в посягательстве на жизнь правоохранителя и покушении на убийство двух и более лиц.

До этого сотрудники ТЦК задержали двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Священника Федора Гнетецкого и диакона Ивана Дмитрука насильно вывезли и уже несколько дней перевозят между военными полигонами в Черновицкой области.

Украина
ТЦК
пенсионерки
происшествия
