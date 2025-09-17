Заслуженный юрист России обрушился на «конвейер правосудия» в стране Юрист Барщевский назвал катастрофической нагрузку на судей в России

Судьи районных и мировых судов сталкиваются с перегрузкой до 600 дел в месяц — это конвейер, заявил полпред правительства в Конституционном и Верховном судах и заслуженный юрист России Михаил Барщевский в комментарии РБК. По его словам, при такой «катастрофической» ситуации невозможно обеспечить полноценное качество работы.

Ситуация, на мой взгляд, абсолютно катастрофическая. Выдержать такую нагрузку ни один человеческий организм не может. Сегодня судьи — это подвижники, это просто герои. Я имею в виду тех судей, которые работают добросовестно и честно. Но это конвейер, — отметил юрист.

Барщевский подчеркнул, что реальные процессы зачастую идут гораздо дольше плановых 30 минут и могут растягиваться на годы. При этом судьи сталкиваются с низкой зарплатой, отсутствием компенсаций и угрозами, что снижает мотивацию к работе.

Юрист также назвал одной из причин перегрузки слабый отбор кадров и рост числа юридических вузов. По его словам, сегодня в России их около 600, тогда как в СССР было всего 52, что отражается на уровне подготовки выпускников.

По мнению Барщевского, из-за этих проблем профессия юриста постепенно теряет престиж, хотя в обществе сохраняется стереотип, будто адвокаты зарабатывают огромные деньги. Подобные представления не соответствуют действительности, добавил он.

