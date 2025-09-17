Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 15:57

Заслуженный юрист России обрушился на «конвейер правосудия» в стране

Юрист Барщевский назвал катастрофической нагрузку на судей в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судьи районных и мировых судов сталкиваются с перегрузкой до 600 дел в месяц — это конвейер, заявил полпред правительства в Конституционном и Верховном судах и заслуженный юрист России Михаил Барщевский в комментарии РБК. По его словам, при такой «катастрофической» ситуации невозможно обеспечить полноценное качество работы.

Ситуация, на мой взгляд, абсолютно катастрофическая. Выдержать такую нагрузку ни один человеческий организм не может. Сегодня судьи — это подвижники, это просто герои. Я имею в виду тех судей, которые работают добросовестно и честно. Но это конвейер, — отметил юрист.

Барщевский подчеркнул, что реальные процессы зачастую идут гораздо дольше плановых 30 минут и могут растягиваться на годы. При этом судьи сталкиваются с низкой зарплатой, отсутствием компенсаций и угрозами, что снижает мотивацию к работе.

Юрист также назвал одной из причин перегрузки слабый отбор кадров и рост числа юридических вузов. По его словам, сегодня в России их около 600, тогда как в СССР было всего 52, что отражается на уровне подготовки выпускников.

По мнению Барщевского, из-за этих проблем профессия юриста постепенно теряет престиж, хотя в обществе сохраняется стереотип, будто адвокаты зарабатывают огромные деньги. Подобные представления не соответствуют действительности, добавил он.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Данное решение было принято единогласно.

Михаил Барщевский
судьи
суды
нагрузки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии переименовали третий по величине город страны
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Россиянам дали важный совет по сбору трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.