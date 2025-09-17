Кущенко оценил шансы 19-летнего российского таланта закрепиться в НБА Кущенко: оценить шансы Демина закрепиться в НБА можно будет после игр в Китае

Оценить шансы 19-летнего российского баскетболиста Егора Демина закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) можно будет после выставочных игр «Бруклина» в Китае, заявил NEWS.ru президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Он отметил, что в лиге нужно очень много трудиться, и Демин к этому готов.

Коммуникация с «Бруклином» осталась. Поеду на [выставочные] игры в Китай, чтобы повидаться с клубом и пообщаться с Егором. Наверное, можно будет как-то оценить после этого. Но трудолюбия у Егора не отнять — это самый главный потенциал, который у него есть. Навыки Егора очень качественны и широки. Сейчас он понимает, что нужно подтянуть, чтобы зайти в НБА — это самое главное. Там просто нужно трудиться и трудиться, к чему Егор готов, — сказал Кущенко.

Демин выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. Защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России.

