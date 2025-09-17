Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:11

Кущенко оценил шансы 19-летнего российского таланта закрепиться в НБА

Кущенко: оценить шансы Демина закрепиться в НБА можно будет после игр в Китае

Егор Демин Егор Демин Фото: AP/ТАСС

Оценить шансы 19-летнего российского баскетболиста Егора Демина закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) можно будет после выставочных игр «Бруклина» в Китае, заявил NEWS.ru президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Он отметил, что в лиге нужно очень много трудиться, и Демин к этому готов.

Коммуникация с «Бруклином» осталась. Поеду на [выставочные] игры в Китай, чтобы повидаться с клубом и пообщаться с Егором. Наверное, можно будет как-то оценить после этого. Но трудолюбия у Егора не отнять — это самый главный потенциал, который у него есть. Навыки Егора очень качественны и широки. Сейчас он понимает, что нужно подтянуть, чтобы зайти в НБА — это самое главное. Там просто нужно трудиться и трудиться, к чему Егор готов, — сказал Кущенко.

Демин выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. Защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России.

Ранее Кущенко рассказал, что московский баскетбольный клуб «Руна» сильно подвел Единую лигу ВТБ из-за финансовых проблем команды. По его словам, все обещания руководства клуба обернулись долгами.

Россия
спорт
клубы
баскетбол
