Известный российский певец оценил идею возрождения «Интервидения»

Идея провести международный конкурс «Интервидение», популярный в советские годы, является правильным решением, заявил певец Александр Маршал в ходе пресс-конференции с оригинальным составом Gorky Park. По его словам, России пора перестать заглядываться на Европу и «Евровидение», передает корреспондент NEWS.ru.

Я считаю, что это правильное решение. Почему мы должны опять пенять на кого-то, надеяться, что нас возьмут, или нет, ну что это такое. Я думаю, что время все равно расставит все по своим местам, и Россия займет именно то место, которое она заслуживает в этой жизни, в этом мире. И мы видим, медленно, но верно, множество стран, людей в этих странах, потихоньку приходят к выводу, что с Россией нужно только дружить, — сказал Маршал.

Ранее народный артист России Олег Газманов заявил, что представитель от России в конкурсе «Интервидение» певец SHAMAN может стать победителем. По его словам, у исполнителя высокие профессиональные качества. Газманов также выразил уверенность, что большой концертный опыт SHAMAN позволит избежать заминок во время выступления и обеспечить достойный результат.