Путин раскрыл детали своего разговора с Моди Путин позвонил Моди и поздравил его с 75-летием

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поздравил главу правительства с 75-летием. Об этом российский лидер рассказал на совещании с членами правительства по теме развития инфраструктуры страны до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии, господином Моди. Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с его 75-летием, — сказал он.

Путин также отметил, что на протяжении всей современной истории — начиная с советского периода и продолжая в новой России — отношения с Индией всегда строились на доверии и дружбе. Он подчеркнул, что это надпартийные связи, основанные на общенациональном консенсусе в обеих странах.

Кроме того, под руководством Премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику и, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики, — подчеркнул президент.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани передал ему приветственные слова от Путина. Кроме того, он подтвердил участие Багдада в российско-арабском саммите в октябре. Шойгу подчеркнул, что важную роль в отношении двух стран играет взаимодействие по линии советов безопасности.