Альберт Худоян (слева), проходящий обвиняемым по делу о мошенничестве с землей на сумму свыше 4 млрд рублей, после оглашения приговора в зале Коптевского суда Москвы

Основателю компании «Оптима» заменили неотбытый срок Суд заменил основателю «Оптимы» Худояну срок на два года исправительных работ

Суд заменил неотбытый срок основателю и владельцу компании «Оптима» Альберту Худояну, сообщает ТАСС. По данным источника, ему назначили два года исправительных работ.

Постановлением Люблинского суда Москвы удовлетворено ходатайство защитников о замене неотбытого срока наказания по приговору в интересах Худояна Альберта Ашотовича с реального лишения свободы на более мягкий вид [наказания], — говорится в постановлении.

Один из участников процесса уточнил, что обвиняемого не выпустили из СИЗО до вступления в силу соответствующего решения. Худояна осудили за хищение недвижимости на сумму более чем 3,7 млрд рублей.

В 2021 году его приговорили к шести годам колонии со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Второй фигурант дела, бывший гендиректор компании «Авиасити» Сергей Коноплев, получил три года лишения свободы. С него взыскали штраф в размере 200 тысяч рублей. В 2022 году Худояну ужесточили наказание до восьми лет колонии, а Коноплев получил пять.

Ранее бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева оставили под арестом после обвинения в особо крупном мошенничестве. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы.