Сознавшийся в хищениях экс-депутат Курской области остался под арестом Суд продлил арест сознавшемуся в хищениях экс-депутату Курской области Васильеву

Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, оставили под арестом, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Решение о продлении срока содержания под стражей вынес Мещанский суд Москвы, удостоверив ходатайство следователя.

Суд постановил удостоверить ходатайство следователя о продлении меры пресечения Максиму Васильеву в виде заключения под стражей сроком до 19 декабря, — сказала судья.

На прошлой неделе, 12 сентября, Васильев частично признал свою вину по уголовному делу о хищении и растрате. Расследование связано со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной.

При этом адвокаты Васильева настаивают на замене СИЗО на домашний арест или залог. По их мнению, частичное признание экс-депутатом вины и готовность сотрудничать со следствием должны стать основанием для этого.

Ранее следствие обвинило бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в получении трех взяток. Как уточнил его адвокат Денис Балуев, их сумма составила около 1,3 млрд рублей.