Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:14

Магнитная буря вторые сутки бушует на Земле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крупная корональная дыра на Солнце стала причиной продолжительной магнитной бури, которая длится на Земле уже вторые сутки подряд, сообщили ТАСС специалисты Института прикладной геофизики. Как уточнили ученые, буря носит прерывистый характер и проявляется в виде отдельных всплесков активности. Уровень возмущения магнитного поля Земли постоянно меняется, колеблясь от полного штиля до слабой бури категории G1.

Продолжается магнитная буря, — рассказали ученые.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что обрушившиеся на Землю магнитные бури могут навредить людям с хроническими заболеваниями. По его словам, геомагнитные возмущения являются естественной частью природной среды и не несут в себе опасное излучение.

До этого стало известно, что на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря. По словам ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уровень геомагнитных возмущений близок к G3. Они отметили, что буря происходит на фоне увеличения скорости солнечного ветра.

магнитные бури
Земля
ученые
метеозависимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.