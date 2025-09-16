Магнитная буря вторые сутки бушует на Земле

Крупная корональная дыра на Солнце стала причиной продолжительной магнитной бури, которая длится на Земле уже вторые сутки подряд, сообщили ТАСС специалисты Института прикладной геофизики. Как уточнили ученые, буря носит прерывистый характер и проявляется в виде отдельных всплесков активности. Уровень возмущения магнитного поля Земли постоянно меняется, колеблясь от полного штиля до слабой бури категории G1.

Продолжается магнитная буря, — рассказали ученые.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что обрушившиеся на Землю магнитные бури могут навредить людям с хроническими заболеваниями. По его словам, геомагнитные возмущения являются естественной частью природной среды и не несут в себе опасное излучение.

До этого стало известно, что на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря. По словам ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уровень геомагнитных возмущений близок к G3. Они отметили, что буря происходит на фоне увеличения скорости солнечного ветра.