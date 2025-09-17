Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:31

Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО

В зоне спецоперации замечен танк с комплексом усиленной антидроновой защиты

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В зоне проведения спецоперации был замечен российский танк, оснащенный уникальным комплексом защиты от беспилотников, сообщает Telegram-канал Dambiev. Данная конструкция, получившая неофициальное название «царь-мангал судного дня», предназначена для повышения живучести машины во время штурмовых действий.

На опубликованных каналом кадрах видно, что бронированная машина полностью укрыта массивным стальным козырьком, обеспечивающим укрытие для сопровождающей пехоты. На нем перпендикулярно закреплены стальные прутья, удерживающие мотки колючей проволоки, эффективно останавливающие дроны-камикадзе.

Корпус и ходовая часть танка дополнительно защищены блоками динамической защиты и резинотканевыми экранами. На самом козырьке также размещены дымовые гранатометы и комплексы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО заметили российский Т-72 с «мангалом» — решеткой против FPV-дронов, «дошираком» из стальных тросов и «ежом» для защиты корпуса. Дополнительно транспортное средство оснащено блоками «Контакт» и минным тралом КМТ-7.

Россия
танки
спецоперация
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.