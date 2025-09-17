Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации был замечен российский танк, оснащенный уникальным комплексом защиты от беспилотников, сообщает Telegram-канал Dambiev. Данная конструкция, получившая неофициальное название «царь-мангал судного дня», предназначена для повышения живучести машины во время штурмовых действий.

На опубликованных каналом кадрах видно, что бронированная машина полностью укрыта массивным стальным козырьком, обеспечивающим укрытие для сопровождающей пехоты. На нем перпендикулярно закреплены стальные прутья, удерживающие мотки колючей проволоки, эффективно останавливающие дроны-камикадзе.

Корпус и ходовая часть танка дополнительно защищены блоками динамической защиты и резинотканевыми экранами. На самом козырьке также размещены дымовые гранатометы и комплексы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО заметили российский Т-72 с «мангалом» — решеткой против FPV-дронов, «дошираком» из стальных тросов и «ежом» для защиты корпуса. Дополнительно транспортное средство оснащено блоками «Контакт» и минным тралом КМТ-7.