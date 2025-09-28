Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025


28 сентября 2025 в 17:03

Движущиеся в сторону России американские танки Abrams заметили в Эстонии

Танк M1A1 Abrams Танк M1A1 Abrams Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Жители Эстонии заметили американские танки M1A1 Abrams, которые движутся в сторону России, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». По его информации, боевые машины находились в 100 километрах от границы. Другие подробности не уточняются.

Ранее армия Польши подняла в небо истребители. Как уточнили в пресс-службе оперативного командования родов вооруженных сил республики, это якобы связано с активностью российской авиации на территории Украины. Польшей принято решение привести в действие «все имеющиеся в ее распоряжении силы и средства».

До этого норвежское издание Steigan сообщало, что Европа активно пытается разжечь конфликт с Россией. В частности, страны оказывают большое давление на Польшу, чтобы она стала прифронтовым государством в потенциальной войне. Это обусловлено тем, что НАТО и США нужна «фигура», которую они могли бы переместить в своей «игре великих держав».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также считает, что Евросоюз готовится к скрытному размещению авиации и средств ПВО на границе с Россией. По его словам, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции.

