28 сентября 2025 в 07:46

Польша подняла в небо истребители по неожиданной причине

ВВС Польши подняли в небо самолеты из-за якобы активности РФ на Украине

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщила пресс-служба оперативного командования родов Вооруженных сил Польши в социальной сети Х. Там отметили, что было принято решение привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов, — говорится в сообщении командования.

Ранее сообщалось, что Польша планирует внести изменения в законодательство, разрешающие военным сбивать российские беспилотники в небе над Украиной и Белоруссией без согласования с НАТО и ЕС. Поправки к закону об использовании вооруженных сил за рубежом позволят поражать дроны и ракеты до пересечения ими польской границы.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин выразил мнение, что психологическое состояние польских властей настолько непредсказуемо, что они вполне способны принять закон, позволяющий сбивать российские дроны над Украиной. По его словам, на это даже не повлияет мнение руководства НАТО.

Польша
Украина
Россия
истребители
