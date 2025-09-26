Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 19:45

Военэксперт предположил, будет ли Польша сбивать БПЛА над Украиной

Военэксперт Храмчихин: Польша может начать сбивать российские дроны над Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Психологическое состояние польских властей настолько непредсказуемо, что они вполне способны принять закон, позволяющий сбивать российские дроны над Украиной, сказал NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, на это даже не повлияет мнение руководства НАТО.

У меня есть подозрение, что при определенных обстоятельствах поляки пренебрегут мнением западных кураторов. Потому что эта страна иногда ведет себя малоадекватно и совершенно самостоятельно, а мнением Запада уже не очень интересуется. То есть теоретически возможно все, — рассудил Храмчихин.

Он уточнил, что в случае агрессивных действий Варшавы реакция России будет зависеть от конкретной ситуации, хотя прямое столкновение с Польшей маловероятно.

У нас будут оценивать конкретную ситуацию и конкретный ущерб, который мы можем понести в результате действий поляков, — заключил Храмчихин.

Ранее сообщалось, что Польша планирует внести изменения в законодательство, разрешающие военным сбивать российские беспилотники в небе над Украиной и Белоруссией без согласования с НАТО и ЕС. Поправки к закону об использовании вооруженных сил за рубежом позволят поражать дроны и ракеты до пересечения ими польской границы.

