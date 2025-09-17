Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:22

Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана

В Германии мужчина случайно постирал новорожденного ребенка в машинке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В немецком городе Альбштадт новорожденный ребенок погиб в стиральной машине, сообщает Bild. По данным издания 35-летняя медсестра скрывала беременность от партнера и тайно родила в ванной. Ее возлюбленный, не зная об этом, случайно запустил устройство.

По данным следствия, женщина завернула младенца в полотенце, поместила его в барабан стиральной машины и приступила к уборке, чтобы скрыть следы родов. Из-за сильного кровотечения роженицу госпитализировали, однако она умолчала о произошедшем. Отец ребенка запустил стирку с порошком и кондиционером. После завершения цикла мужчина обнаружил тело младенца, что стало для него тяжелейшей психологической травмой.

Женщина утверждает, что не знала о беременности из-за продолжающихся менструаций, а ребенок родился без признаков жизни. Однако судебно-медицинская экспертиза установила: младенец (вес 2888 г, рост 51 см) был полностью здоров и развивался нормально.

В настоящее время женщина находится под стражей, а отец ребенка получает помощь психологов. Расследование продолжается.

Ранее в США родители убили двоих своих детей и возили тело одного из них в багажнике машины на протяжении пяти лет. Тело второго ребенка пара хранила в контейнере, залитом бетоном.

Германия
дети
смерти
стиральные машины
