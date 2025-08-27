День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:52

Родители почти шесть лет возили в багажнике труп своего ребенка

В США родители убили двух своих детей и возили с собой труп одного из них

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США родители убили двоих своих детей и возили тело одного из них в багажнике машины на протяжении пяти лет, пишет Daily Mail. Тело второго ребенка пара хранила в контейнере, залитом бетоном.

Оба ребенка погибли весной 2018 года, однако останки были найдены только в январе 2024-го. Пара долгое время прикрывала друг друга, однако в итоге мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что дочь задохнулась в пакете после наказания со стороны его супруги. Смерть сына наступила в результате полученных травм после того, как мать облила его водой на автомойке.

Тело девочки родители залили бетоном, а труп мальчика правоохранители нашли в багажнике машины, которую супруги отогнали на свалку. Долгое время тело ребенка хранилось в чемодане внутри машины.

Ранее суд в Петербурге арестовал женщину и ее сожителя, обвиняемых в убийстве новорожденного. По версии следствия, не позднее 1 августа пара по предварительному сговору убила ребенка. Затем фигуранты попытались уничтожить тело ребенка. Точная причина смерти младенца не установлена.

США
родители
дети
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.