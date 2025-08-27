Родители почти шесть лет возили в багажнике труп своего ребенка

В США родители убили двоих своих детей и возили тело одного из них в багажнике машины на протяжении пяти лет, пишет Daily Mail. Тело второго ребенка пара хранила в контейнере, залитом бетоном.

Оба ребенка погибли весной 2018 года, однако останки были найдены только в январе 2024-го. Пара долгое время прикрывала друг друга, однако в итоге мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что дочь задохнулась в пакете после наказания со стороны его супруги. Смерть сына наступила в результате полученных травм после того, как мать облила его водой на автомойке.

Тело девочки родители залили бетоном, а труп мальчика правоохранители нашли в багажнике машины, которую супруги отогнали на свалку. Долгое время тело ребенка хранилось в чемодане внутри машины.

Ранее суд в Петербурге арестовал женщину и ее сожителя, обвиняемых в убийстве новорожденного. По версии следствия, не позднее 1 августа пара по предварительному сговору убила ребенка. Затем фигуранты попытались уничтожить тело ребенка. Точная причина смерти младенца не установлена.