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03 августа 2025 в 16:56

Суд арестовал пару, которая сожгла тело младенца в Петербурге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд в Петербурге арестовал до 30 сентября женщину и ее сожителя, обвиняемых в убийстве новорожденного, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Вердикт вынес Московский районный суд.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Костиной и Игоря Солдатова, — отмечается в сообщении.

По версии следствия, не позднее 1 августа пара по предварительному сговору убила новорожденного. Затем фигуранты попытались уничтожить тело ребенка. Точная причина смерти младенца не установлена.

Ранее сообщалось, что месячный малыш скончался в Московском районе Санкт-Петербурга. После этого сожитель матери ребенка решил сжечь тело младенца на дачном участке.

Отмечалось, что 44-летняя женщина родила ребенка в июне, а через месяц он скончался. Все случилось в частном доме на 10-й Березовой линии. Узнав об этом, сожитель сжег тело ребенка. Правоохранители узнали о ситуации в начале августа и задержали подозреваемых.

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