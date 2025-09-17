«Синяки с немытой попой»: Милонов высмеял внесение Загитовой в «Миротворец»

Если фигуристку Алину Загитову внесли в базу «Миротворца», то с ней все хорошо, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также назвал всю эту организацию «клоунской» и призвал не относиться к этому серьезно.

Если ты для этих синяков с немытой попой являешься врагом, значит все с тобой хорошо. «Миротворец», как и вся Украина, это клоунская история. Общественный экстремистский проект, куда самые отстойные рагули помещают самых лучших людей, — заявил Милонов.

Ранее появилась информация, что Загитова была внесена в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Создатели сайта утверждают, что фигуристка преднамеренно «нарушила границу Украины», участвовала в «российских пропагандистских акциях» и вела «противозаконную предпринимательскую деятельность» в Крыму.

До этого Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Согласно карточке в базе данных, глава ЦИК числится в розыске с ноября 2024 года.