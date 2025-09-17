Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:16

Депутат Валуев показал 18-летнюю дочь во время поездки за грибами

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев показал свою 18-летнюю дочь Ирину Валуеву. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) парламентарий опубликовал фото, сделанное во время совместной поездки за грибами.

На снимке он вместе с дочерью сидит, опираясь на багажник автомобиля. Девушка позировала в черном наряде, который состоял из оверсайз-футболки, завязанной на талии толстовки и легинсов. Также она убрала волосы от лица и отказалась от использования макияжа.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск Николая Валуева. Об этом свидетельствуют данные из базы украинского Министерства внутренних дел. Он также внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец». В базе данных указано, что Валуев скрывается от органов досудебного расследования. Депутату заочно предъявлены обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Сам депутат Государственной думы позже заявил NEWS.ru, что объявление в розыск Службой безопасности Украины никак не повлияет на его жизнь. Парламентарий подчеркнул, что даже не придал значения этому факту.

Николай Валуев
депутаты
грибы
Госдума
