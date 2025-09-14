Валуев отреагировал на объявление в розыск СБУ Депутат Валуев заявил, что объявление в розыск СБУ не повлияет на его жизнь

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил NEWS.ru, что объявление в розыск Службой безопасности Украины никак не изменит его жизнь. Парламентарий подчеркнул, что даже не придал значения этому факту.

Зачем мне что-то думать по этому поводу? Думаю, что в моей жизни ничего не меняется, ― высказался Валуев.

Ранее СБУ объявила в розыск Валуева, что следует из базы данных украинского МВД. Он также внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец».

До этого СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Кроме того, еще с 2021 года фамилия Фетисова фигурирует в базе «Миротворец». Политику и бывшему спортсмену заочно инкриминируют статью о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Пятилетний мальчик из России тоже попал в украинскую базу сайта «Миротворец». Ребенка обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины». В открытом доступе появились персональные данные мальчика 2020 года рождения.