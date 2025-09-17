В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии В петербургском саду Милосердия установят памятник погибшим в пандемию COVID-19

Памятник жертвам пандемии COVID-19 появится в Санкт-Петербурге, сообщает KP.RU. Мемориал установят в саду Милосердия Красногвардейского района города. Скульптуру отольют из бронзы, а сейчас завершилась работа над моделью из глины.

В конце октября планируется установка памятника. Соответствующую идею выдвинул губернатор города Александр Беглов в марте. Тогда эскиз проекта обсуждали с медиками, архитекторами города и общественностью. Автором памятника выступает скульптор Владимир Бродарский. Специалист назвал его общечеловеческим.

По его словам, безжалостный вихрь пандемии пронесся по планете и унес бесчисленное количество жизней в разных странах. Памятник, отметил Бродарский, не только про Петербург. Он описывает работу как аллюзию огня и смерча, поскольку пандемия является чем-то стихийным и хаотичным, а люди «сгорали».

Ранее в белгородском селе Яблоново открыли памятник экипажу российского самолета Ил-76, который был сбит в 2024 году. На борту находились пленные из ВСУ.