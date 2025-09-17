Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 17:18

В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах

Депутата Шолохова не удивила идея Киркорова изучать песни Пугачевой в школах

Певица Алла Пугачева Певица Алла Пугачева Фото: Philipp Kirkorov/Instagram.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что не удивился инициативе народного артиста России Филиппа Киркорова изучать композиции певицы Аллы Пугачевой в школах. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что таким способом часто продвигают творчество менее известных авторов. По его мнению, цитата из классической комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» как нельзя лучше описывает подобный подход.

Это достаточно обычная практика, когда, предлагая изучать творчество великих и знаменитых, это касается не только песен, но и литературы, и многих других направлений, часто используется вот такой код. Называются несколько фамилий, несколько имен безусловных, а к ним пристегивается кто-нибудь по принципу: «Ну как не порадеть родному человечку». В данном случае буквально, — высказался Шолохов.

Ранее Киркоров заявил, что творчество Пугачевой можно включить в школьную программу. Он назвал ее песни частью культурного наследия страны. Певец добавил, что в список достойных авторов также следует включить Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева, Эдиту Пьеху и Валерия Леонтьева.

Впоследствии Лещенко положительно оценил возможное включение его композиций в школьную программу. Артист подчеркнул важность передачи музыкальной традиции для будущих поколений.

