Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:31

В Роспотребнадзоре ответили, стоит ли ждать жестких мер из-за ОРВИ

Попова: нет необходимости в допмерах из-за роста заболеваемости ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас отсутствует необходимость введения дополнительных карантинных мер в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Она рекомендовала проявлять внимательность и чаще мыть руки.

Всем нам надо быть очень внимательными [из-за роста заболеваемости ОРВИ], нужно содержать в чистоте, руки, гаджеты и все поверхности вокруг. Маска очень эффективна для защиты, это наши рекомендации. Никаких дополнительных мер регулирования вводиться не будет, мы не предполагаем это делать, в этом нет никакой необходимости, — сказала Попова.

Ранее депутат Сергей Леонов говорил в комментарии для NEWS.ru, что вспышка заболеваемости ОРВИ не приведет к введению локдауна в России. По его словам, наблюдаемый всплеск заболеваний является сезонным явлением и не выходит за рамки стандартной эпидемической ситуации. Депутат добавил, что данный вопрос находится на постоянном контроле у специалистов Роспотребнадзора.

До этого педиатр Анна Смирнова пояснила различия между аллергией и ОРВИ, сказав, что аллергическая реакция в отличие от вирусной инфекции не вызывает боли в мышцах и выраженной слабости. Также аллергия редко сопровождается головной болью, характерной для простудных заболеваний.

ОРВИ
Анна Попова
Роспотребнадзор
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.