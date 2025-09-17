В Роспотребнадзоре ответили, стоит ли ждать жестких мер из-за ОРВИ

Сейчас отсутствует необходимость введения дополнительных карантинных мер в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Она рекомендовала проявлять внимательность и чаще мыть руки.

Всем нам надо быть очень внимательными [из-за роста заболеваемости ОРВИ], нужно содержать в чистоте, руки, гаджеты и все поверхности вокруг. Маска очень эффективна для защиты, это наши рекомендации. Никаких дополнительных мер регулирования вводиться не будет, мы не предполагаем это делать, в этом нет никакой необходимости, — сказала Попова.

Ранее депутат Сергей Леонов говорил в комментарии для NEWS.ru, что вспышка заболеваемости ОРВИ не приведет к введению локдауна в России. По его словам, наблюдаемый всплеск заболеваний является сезонным явлением и не выходит за рамки стандартной эпидемической ситуации. Депутат добавил, что данный вопрос находится на постоянном контроле у специалистов Роспотребнадзора.

До этого педиатр Анна Смирнова пояснила различия между аллергией и ОРВИ, сказав, что аллергическая реакция в отличие от вирусной инфекции не вызывает боли в мышцах и выраженной слабости. Также аллергия редко сопровождается головной болью, характерной для простудных заболеваний.