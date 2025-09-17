Бизнес по-колумбийски и «волчьи» бои: новости СВО к вечеру 17 сентября

ВСУ не хватает сил для обороны под Купянском, российские войска смогли продвинуться на левом берегу реки Волчьей в Волчанске Харьковской области, а незаконные колумбийские вооруженные формирования организовали на Украине криминальный бизнес. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Иностранные наемники на Украине занимаются криминалом

Незаконные колумбийские вооруженные формирования организовали на Украине криминальный бизнес и набираются опыта для дестабилизации обстановки в Южной Америке, заявил преподаватель колумбийского Военного университета Новой Гранады доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо со ссылкой на данные докладов разведслужб. По его словам, колумбийцы занимаются наркотрафиком, а также вывозят на родину детали БПЛА и элементы взрывчатки.

Он обратил внимание на участившиеся в Колумбии нападения на представителей вооруженных сил и полиции. По мнению Ниньо, это стало прямым следствием вывоза компонентов для создания взрывных устройств и беспилотников с Украины.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ВС России достигли успехов в ДНР и Харьковской области

Вооруженным силам России за последние сутки удалось вклиниться в оборону противника под Северском в Донецкой Народной Республике на 300 метров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военнослужащие ведут бои за город на фронте шириной более 12 километров.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российские войска выровняли линию фронта на участке Серебрянка — Выемка. Армия начала продвижение в западном направлении.

В то же время Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил со ссылкой на источник, что российские войска смогли продвинуться на левом берегу реки Волчьей в Волчанске Харьковской области. По его информации, ВС РФ смогли расширить зону контроля на несколько сотен метров.

Источник добавил, что ВСУ в свою очередь активно атакуют беспилотники, пытаясь замедлить наступление российской армии. Вместе с тем, поделился он, идут бои за Купянск, где ВС РФ наступают уже внутри самого города.

Рыхлая оборона ВСУ под Купянском

Вооруженным силам Украины не хватает сил для обороны под Купянском, заявил военный корреспондент и участник специальной военной операции Евгений Линин. Он подчеркнул, что оборона украинской армии там остается рыхлой. По его словам, только дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта.

Линин добавил, что операторам дронов необходимы отдых, ротация и восстановление. Без этого их возможности быстро сокращаются, резюмировал военкор.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские военные поразили ж/д объекты, обеспечивающие нужды ВСУ

Российские военные нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые были задействованы для обеспечения ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Для операции использовались авиация, дроны, ракеты и артиллерия.

В то же время координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары были нанесены по району завода «Оризон» в городе Смеле Черкасской области. Он уточнил, что предприятие связано с производством комплектующих для беспилотников и систем наведения, предназначенные для ВСУ.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Генерал раскрыл уникальность тактики ВС РФ в зоне спецоперации

Тактика Вооруженных сил России, применяемая в зоне спецоперации на Украине, войдет во все военные учебники, заявил Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он подчеркнул, что для СВО характерен отказ от лобовых штурмов, заманивание ВСУ в малые котлы, а также использование подземных коммуникаций. По его словам, спецоперация показала, что будущее военной науки — за дронами и высокоточным оружием.

На Украине назвали цену «билета на жизнь» для призывников

Так называемый билет на жизнь, позволяющий избежать мобилизации и последующей отправки на фронт, обходится украинским мужчинам в $30–50 тыс. (2,4–4,1 млн рублей), заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, происходящее сегодня в стране — настоящий «мобилизационный террор». Дмитрук признал, что украинцев похищают и отправляют в зону боевых действий сотнями тысяч.

