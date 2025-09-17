Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:50

На Украине назвали цену «билета на жизнь» для призывников

Депутат Рады Дмитрук: цена спасения от мобилизации на Украине достигла $50 тыс.

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так называемый билет на жизнь, позволяющий избежать мобилизации и последующей отправки на фронт, обходится украинским мужчинам в $30–50 тыс. (2,4–4,1 млн рублей), заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, которые приводит ТАСС, происходящее сегодня в стране — настоящий «мобилизационный террор». Дмитрук признал, что украинцев похищают и отправляют в зону боевых действий сотнями тысяч.

Мобилизационный террор. Охота на людей на улицах, в транспорте, больницах и даже дома. Продажа «билета на жизнь» за $30–50 тысяч. Сотни тысяч похищенных и отправленных на фронт, — сказал депутат.

Ранее криминальный авторитет Владимир Щегольков по прозвищу Ариец сбежал из рядов украинской армии через два дня после мобилизации. По данным издания «Страна.ua», сейчас его разыскивает МВД страны. Украинца подозревают в дезертирстве.

До этого ветеран войны с инвалидностью III группы заявил, что его избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черкасской области Украины. По его словам, это произошло после того, как он подошел к машине с литовскими номерами в поселке Стеблев.

