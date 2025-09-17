Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 09:10

«Наши давят»: военэксперт раскрыл новые детали боев за Северск

Военэксперт Марочко: ВС РФ ведут бои за Северск на фронте шириной 12 километров

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженным силам России за последние сутки удалось вклиниться в оборону противника под Северском в Донецкой Народной Республике на 300 метров, написал в Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военнослужащие ведут бои за город на фронте шириной более 12 километров.

За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 метров. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 километров, — говорится в сообщении.

Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российские войска выровняли линию фронта на участке Серебрянка — Выемка. Армия начала продвижение в западном направлении.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям украинского иностранного легиона в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка. В результате активных действий военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции.

ДНР
СВО
ВС РФ
военные эксперты
Андрей Марочко
