17 сентября 2025 в 08:07

Колумбийцев уличили в организации криминального бизнеса на Украине

Правовед Ниньо: колумбийцы организовали криминальный бизнес на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Незаконные колумбийские вооруженные формирования организовали на Украине криминальный бизнес, заявил преподаватель колумбийского Военного университета Новой Гранады доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо со ссылкой на данные докладов разведслужб. По его словам, которые приводит РИА Новости, колумбийцы занимаются наркотрафиком, наемничеством, а также вывозят на родину детали БПЛА и элементы взрывчатки.

Все вооруженные группировки в Колумбии (в частности, группировка «Армия национального освобождения» (АНО/ELN) и картель «Клан залива») нашли в конфликте на Украине идеальную возможность для ведения межконтинентального бизнеса, — заявил Ниньо.

Он обратил внимание на участившиеся в Колумбии нападения на представителей вооруженных сил и полиции. По мнению Ниньо, это стало прямым следствием вывоза компонентов для создания взрывных устройств и беспилотников с Украины.

Ранее Ниньо сообщал, что колумбийские преступные группировки осваивают на Украине передовые методы разведки и гибридной войны. По его словам, обучение включает не только управление БПЛА, но и стратегии асимметричного противостояния.

Украина
Колумбия
наемники
криминал
преступники
наркотики
наркотрафик
