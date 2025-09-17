Российские войска смогли продвинуться в ключевом городе в зоне СВО Российские войска смогли продвинуться на левом берегу реки Волчьей в Волчанске

Российские войска смогли продвинуться на левом берегу реки Волчьей в Волчанске Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник. По его словам, ВС РФ смогли продвинуться на несколько сотен метров.

Российские части расширяют плацдарм на левом берегу в Волчанске, — отметил собеседник канала.

Источник добавил, что ВСУ в свою очередь активно атакуют беспилотники, пытаясь замедлить наступление российской армии. Вместе с тем, поделился он, идут бои за Купянск, где ВС РФ наступают уже внутри самого города.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил NEWS.ru, что российские военные продолжают наступательные операции в Харьковской области. Он подчеркнул, что освобождение Купянска станет ключом к контролю над всем Донбассом, так как через город проходит несколько ключевых железнодорожных и автомобильных дорог. По его словам, особое значение имеет то, что успешное наступление на этом участке фронта формирует условия для охвата украинских группировок с нескольких направлений.