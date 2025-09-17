Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:34

Российские войска смогли продвинуться в ключевом городе в зоне СВО

Российские войска смогли продвинуться на левом берегу реки Волчьей в Волчанске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Российские войска смогли продвинуться на левом берегу реки Волчьей в Волчанске Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник. По его словам, ВС РФ смогли продвинуться на несколько сотен метров.

Российские части расширяют плацдарм на левом берегу в Волчанске, — отметил собеседник канала.

Источник добавил, что ВСУ в свою очередь активно атакуют беспилотники, пытаясь замедлить наступление российской армии. Вместе с тем, поделился он, идут бои за Купянск, где ВС РФ наступают уже внутри самого города.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил NEWS.ru, что российские военные продолжают наступательные операции в Харьковской области. Он подчеркнул, что освобождение Купянска станет ключом к контролю над всем Донбассом, так как через город проходит несколько ключевых железнодорожных и автомобильных дорог. По его словам, особое значение имеет то, что успешное наступление на этом участке фронта формирует условия для охвата украинских группировок с нескольких направлений.

Россия
СВО
Украина
Харьковская область
Волчанск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались не нужны Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.