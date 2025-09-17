Кемеровские гаишники спасли семилетнюю девочку с острой инфекцией

В Кемеровской области инспекторы ГАИ спасли семилетнюю девочку с острой кишечной инфекцией, экстренно доставив ее врачам, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса. Семья ребенка ехала из Тайги в областную многопрофильную детскую больницу. Увидев полицейских, водитель решил попросить у них помощи.

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Греков и инспектор ДПС лейтенант полиции Денис Проскоков незамедлительно пересадили маму и малышку в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и спецсигналы, а затем отправились в медучреждение на другом конце Кемерово, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции доставили ребенка в больницу в течение 20 минут. Врачи диагностировали у девочки острую кишечную инфекцию, при которой любое промедление было критически опасным. Благодаря оперативности сотрудников ГАИ, ребенку успели оказать необходимую медпомощь.

