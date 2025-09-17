Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:41

Кемеровские гаишники спасли семилетнюю девочку с острой инфекцией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемеровской области инспекторы ГАИ спасли семилетнюю девочку с острой кишечной инфекцией, экстренно доставив ее врачам, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса. Семья ребенка ехала из Тайги в областную многопрофильную детскую больницу. Увидев полицейских, водитель решил попросить у них помощи.

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Греков и инспектор ДПС лейтенант полиции Денис Проскоков незамедлительно пересадили маму и малышку в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и спецсигналы, а затем отправились в медучреждение на другом конце Кемерово, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции доставили ребенка в больницу в течение 20 минут. Врачи диагностировали у девочки острую кишечную инфекцию, при которой любое промедление было критически опасным. Благодаря оперативности сотрудников ГАИ, ребенку успели оказать необходимую медпомощь.

Ранее в Нижнем Тагиле врачи спасли 54-летнего мужчину, проглотившего пятисантиметровую иглу. Пациент случайно проглотил предмет вместе с водкой — его жена оставила иглу в рюмке с алкоголем для дезинфекции. Скорая экстренно доставила мужчину в Центральную городскую больницу № 1.

ГАИ
дети
инфекции
здоровье
происшествия
