В центре Москвы скрутили водителя Mercedes

Сотрудники ДПС остановили Mercedes в центре Москвы и задержали водителя, сообщил корреспондент NEWS.ru. По предварительным данным, у мужчины нашли наркотики.

Все произошло на Большой Никитской улице в районе остановки «Никитские ворота». На присланных корреспондентом кадрах видно, как на мужчине застегивают наручники. Судя по фото, на месте происшествия работали сотрудники ДПС и Росгвардии.

Ранее ФСБ России опубликовала видео с задержанием россиянина, который по заданию украинских спецслужб подорвал машину военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске. Сама операция ФСБ проходила в Москве. На представленных силовиками кадрах можно увидеть непосредственно момент задержания, а также допрос злоумышленника. Кроме того, показан сам взорванный автомобиль военнослужащего со всеми повреждениями.

До этого двоих жителей Новосибирска заподозрили в совершении диверсии на железной дороге. Они подожгли релейный шкаф в Ленинском районе, пытаясь подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. Спустя два дня оба диверсанта были задержаны, суд заключил их под стражу до 8 ноября.