В Самарской области начнут выращивать необычную для региона ягоду

В Самарской области начнут выращивать голубику

В Самарской области фермер собрался выращивать голубику, сообщает «НТА-Приволжье». Первый полноценный урожай предполагается собрать уже в 2027 году. Обычно это ягода растет севернее.

По данным пресс-службы правительства Самарской области, фермер из Волжского района выиграл грант в рамках программы «Агростартап». На эти деньги он приобрел саженцы голубики и новую сельскохозяйственную технику с дополнительным оборудованием.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что голубика помогает сохранить здоровье, укрепить иммунитет и замедлить старение. Исследования показывают, что у тех, кто ест эту ягоду несколько раз в неделю, вероятность инфаркта значительно ниже.