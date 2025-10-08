Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:24

Классическая стратегия Dune II стала доступна в Telegram

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В мессенджере Telegram появился полноценный порт культовой стратегии Dune II: The Building of a Dynasty, созданный на основе открытого движка OpenDune, сообщил Telegram-канал «Пятьдесят Четвертый». Разработчики адаптировали игру под современные устройства, обеспечив кроссплатформенный доступ и удобное управление.

Среди особенностей новой версии указали мгновенная загрузка, оптимизированное сенсорное управление, поддержка русского, английского и французского языков, полноэкранный режим для ПК, исправленные ошибки оригинала и функция облачного сохранения.

Dune II: The Building of a Dynasty — одна из первых стратегий в реальном времени, основанная на романе Фрэнка Герберта «Дюна». Игра, созданная студией Westwood Studios и выпущенная в 1992 году, оказала значительное влияние на развитие жанра и выходила на платформах MS-DOS, Amiga, Sega Mega Drive и RISC OS.

Ранее стало известно, что более 40 млн человек зарегистрировались в мессенджере MAX. С начала запуска приложения там совершили 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений, указали в компании.

