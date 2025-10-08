Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:36

Вдова убитого генерала Кириллова стала сенатором

Вдова убитого генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области

Светлана Кириллова Светлана Кириллова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Депутат Костромской областной думы от «Единой России», вдова убитого в 2024 году генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана назначена сенатором от законодательной власти региона, сообщает ТАСС. Решение об этом было принято на первом заседании нового состава облдумы.

Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя Костромской областной думы, — сказал председатель Костромской облдумы Алексей Анохин.

Вдова погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты стала депутатом Костромской областной думы в конце сентября. Ее кандидатура была выдвинута партией «Единая Россия». В мае Светлана Кириллова успешно прошла праймериз, которые позволили ей баллотироваться в Костромскую облдуму.

До этого стало известно, что куратора обвиняемых в убийстве Кириллова объявили в международный розыск. В момент совершения преступления он находился в Дубае. По делу о теракте, в результате которого был убит генерал Кириллов, проходят трое фигурантов: Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев. Ни один из них не признает своей вины.

