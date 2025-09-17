Российский аэропорт временно закрыл небо В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Прошлой ночью аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) также временно прекращали работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты более трех часов. После Росавиация объявила об отмене ограничений.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщал NEWS.ru, что массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург, произошедший на прошлой неделе, с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. По его мнению, эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.