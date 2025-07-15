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15 июля 2025 в 13:27

Стали известны причины, почему россияне не могут отдохнуть в отпуске

Психотерапевт Крашкина заявила, что отдохнуть в отпуске мешают соцсети

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По-настоящему отдохнуть в отпуске россиянам мешают рабочие звонки, переизбыток планов и соцсети, рассказала в беседе с РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, рабочие контакты во время отдыха тормозят расслабление даже вдали от офиса.

Даже в отпуске люди продолжают проверять почту, отвечать на звонки, держать в голове нерешенные задачи — все это вызывает стресс и мешает расслабиться, — сказала специалист.

Крашкина также подчеркнула, что чрезмерное планирование может привести к перегрузке активностями, в результате чего отдых превращается в усталость и разочарование. Личные проблемы, такие как стрессы и тревожные состояния, также не способствуют отдыху. В эпоху соцсетей люди часто сравнивают свои отпуска с чужими, что создает давление и снижает удовольствие от отдыха. Врач призвала учесть эти факторы, чтобы сделать отпуск по-настоящему расслабляющим.

Врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион ранее заявила, что переедание за шведским столом является распространенной проблемой во время отпуска, которая грозит неприятностями со здоровьем. По ее словам, такое переедание может привести к перегрузке желудка и повышению уровня сахара в крови.

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