Россиянам назвали скрытую опасность шведского стола

Переедание за шведским столом является распространенной проблемой во время отпуска, которая грозит неприятностями со здоровьем, заявила врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион в интервью «Газете.Ru». По ее словам, такое переедание может привести к перегрузке желудка и повышению уровня сахара в крови.

Врач объяснила, что переедание может вызывать дискомфорт и даже изжогу из-за большого объема пищи. Она также предупредила о рисках повышения уровня сахара в крови и нарушении обмена веществ. Чтобы предотвратить это, врач рекомендовала использовать «метод тарелки», разделяя тарелку на три части: четверть для белков, четверть для углеводов и половину для овощей и фруктов.

Метод тарелки помогает визуально контролировать размер порций и обеспечивает организм всеми необходимыми веществами, — отметила Литвинова-Гразион.

Специалист по первой помощи Минздрава Геннадий Неудахин ранее заявил, что на отдыхе важно выделить для себя время на адаптацию к новому месту, климату, рациону и другим изменениям жизни. По возвращении домой следует заранее настроиться на предстоящую работу.