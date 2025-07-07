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07 июля 2025 в 14:12

Россиянам назвали важное условие хорошего отдыха

Специалист Минздрава Неудахин призвал на отдыхе дать себе время на адаптацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На отдыхе важно выделить для себя время на адаптацию к новому месту, климату, рациону и другим изменениям жизни, заявил KP.RU специалист по первой помощи Минздрава Геннадий Неудахин. По возвращении домой следует заранее настроиться на предстоящую работу.

Точно не стоит на отдыхе «брать от него все сразу», в первый же день. Особенно если вы приехали на юг из другой климатической зоны. Бывает, что человек, не привыкший к южному солнцу, сгорает в первые же часы. И весь отпуск уходит на восстановление от солнечного ожога, а не на расслабление, — предупредил Неудахин.

Он также призвал плавать исключительно в трезвом и здоровом состоянии. При вялости лучше просто окунуться в воде ближе к берегу. Важно отдыхать на оборудованном пляже со спасателями и не заплывать за буйки. Кроме того, эксперт посоветовал учитывать погодные условия и не лезть в воду в шторм.

Косметолог Марият Мухина ранее заявила, что ношение некачественных купальников может привести к инфекциям и гнойным заболеваниям у женщин. По ее словам, отсутствие воздухопроницаемости создает благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов.

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