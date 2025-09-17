Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 07:05

В Госдуме рассказали о налоговых льготах для матерей-одиночек

Депутат Чаплин: матери-одиночки имеют право на двойной вычет по НДФЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матери-одиночки имеют право на двойной вычет по НДФЛ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, благодаря этому налоговая нагрузка на них снижается, а доход фактически увеличивается.

Налоговые льготы для матерей-одиночек включают право на двойной вычет по НДФЛ. Это позволяет одиноким матерям увеличить свой доход за счет уменьшения налогооблагаемой базы, — объяснил Чаплин.

Он добавил, что размер вычета зависит от количества детей. По словам Чаплина, выплата на первого ребенка составляет 2,8 тысячи рублей, на второго — 5,6 тысячи рублей, на третьего и последующих — по 12 тысяч рублей, а на ребенка-инвалида — 24 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что новая волна телефонного мошенничества, завязанного на теме налоговых вычетов, захлестнула Россию. По его словам, сценарий преступников построен по схеме двойного звонка — сначала якобы от сотрудников ФНС, потом от правоохранителей.

Заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов ранее заявил, что с 2026 года значительные выплаты работодателей сотрудникам при рождении детей станут налогово свободными. По его оценке, инициатива будет иметь позитивный эффект для семей и бизнеса.

