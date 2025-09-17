Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:37

Президент Единой лиги ВТБ рассказал о готовности к соперничеству с Европой

Кущенко: российские баскетболисты готовы к соперничеству с Европой

Сергей Кущенко Сергей Кущенко Фото: NEWS.ru

Российские баскетбольные клубы сохраняют высокий уровень подготовки и готовы к соперничеству с европейскими командами, заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью корреспонденту NEWS.ru на пресс-конференции, где обсуждались бюджеты в сезоне 2024/25. По его словам, предстоящие матчи станут возможностью сравнить уровень российских игроков с соперниками из Евролиги.

Я в таком [формате] никогда не люблю оценивать. На бумаге одна команда… Вот, между прочим, Суперкубок на следующей неделе покажем, два евровижен-клуба, серьезно укомплектованные. Я посмотрел [команды] на турнире в Кипре. Они очень хорошо выглядели. Дубай набрал практически всех, кого вы знаете. <...> «Зенит» у нас тоже очень хорошо укомплектовался. ЦСКА остался на высочайшем уровне. <...> За неделю до старта основных соревнований Евролиги и Единой лиги ВТБ клубы будут уже в тонусе, — поделился Кущенко.

Ранее он заявил, что отношение спортивных федераций к допуску россиян разнится, но есть успешные примеры. По его словам, клубы продолжают сотрудничать с зарубежными партнерами, несмотря на отсутствие международных матчей.

