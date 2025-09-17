В лиге ВТБ оценили шансы России вернуться на мировую баскетбольную арену

Российский баскетбол продолжает подготовку к возможному возвращению на международные соревнования, заявил NEWS.ru президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в рамках пресс-конференции, посвященной представлению бюджетов клубов на сезон-2024/25. По его словам, международные спортивные федерации по-разному подходят к вопросу допуска российских спортсменов.

Разные международные федерации оценивают по-разному ситуацию для возвращения наших спортсменов. Чемпионат мира по водным видам спорта — допустили. Какая-то коммуникация есть, и она сработала, и получили очень качественное соревнование, и наши неплохо выступили. Как раз именно это соревнование чемпионата мира показало, что наши держат планку достаточно высоко. Оценить возвращение в баскетболе пока просто не представляется возможным, — сказал Кущенко.

Глава лиги отметил, что в баскетбольном сообществе в целом сохраняются доброжелательные отношения с международными партнерами. Однако для принятия положительного решения о возвращении российских команд постоянно не хватает решающего голоса или складываются неблагоприятные политические обстоятельства.

Но главная задача для нас — быть готовыми к этому возвращению, поэтому наши клубы, и наши ключевые четыре клуба, и другие, которые ниже и с меньшими бюджетами, держат баскетбол на том уровне, на котором мы стараемся все это время его удержать. Я думаю, что и национальная команда не может себя проверить, так как имея в виду, что они играют с клубами, которые где-то не участвуют или куда-то не поехали, — отметил глава Единой лиги.

Федерация баскетбола России приняла стратегическое решение делать ставку на молодежь, вызывая в сборную игроков не старше 25 лет. Этот подход должен обеспечить формирование уже наигранного коллектива к моменту возвращения в официальные международные турниры, подчеркнул он.

Ранее президент лиги сообщал, что ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» заняли первые три места в рейтинге бюджетов баскетбольных клубов России. У первого — общие доходы в 2,139 млрд рублей и расходы в 2,316 млрд рублей. Наименее доходной командой прошлого сезона оказался саратовский «Автодор». Он заработал 258,5 млн рублей при расходах в 271 млн рублей.