Мать вмешалась в конфликт и погибла от руки собственного сына СК: мужчина в Подмосковье убил свою мать и ранил соседку ножом

В подмосковном Клину 44-летний мужчина на лестничной площадке набросился на соседку с ножом, на шум выбежала мать нападавшего и попыталась остановить сына, но сама получила множественные удары, сообщает СК. В результате женщина скончалась на месте происшествия. Соседка с серьезными ножевыми ранениями была госпитализирована в медицинское учреждение.

Обвиняемый, находясь на лестничной площадке, напал на соседку с ножом, нанеся им несколько ударов в область туловища и шеи последней. На крики потерпевшей о помощи выбежала мать обвиняемого и выхватила нож у сына, в результате чего женщина смогла скрыться. После этого обвиняемый, выхватив нож у матери, нанес ей множественные удары в область туловища. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, — заявили в СК.

Ранее житель Новосибирской области попытался убить собственную мать. Утверждено обвинительное заключение, 47-летний мужчина предстанет перед судом. По версии следствия, в августе 2025 года пьяный мужчина устроил ссору с матерью. Во время конфликта он схватил ее за горло, сбил с ног и попытался связать веревкой, при этом угрожая расправой. Женщине удалось вырваться, после чего злоумышленник отправился во двор за топором. В это время мать заперла дверь и смогла сбежать через окно.

Другой житель Новосибирской области, которого вместе с супругой судили за истязания и убийство девятилетней девочки в селе Каменка, скончался в тюремной больнице. Факт его смерти может послужить основанием для прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.