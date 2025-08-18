Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 17:12

Арестован россиянин, укусивший из ревности возлюбленную за ягодицу

Житель Якутска из ревности укусил возлюбленную за ягодицу и был арестован

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нетрезвый житель Якутска на почве ревности укусил возлюбленную за ягодицу и руку и был арестован по решению суда на 13 суток, передает Telegram-канал «Торбозное радио». В ходе конфликта мужчина ударил потерпевшую в лицо, в область руки и среднюю часть тела.

Наказание было назначено с учетом его раннего привлечения к административной ответственности. Инцидент произошел 10 июля поздно вечером.

В Хакасии житель Черногорска на почве ревности убил свою сожительницу кухонным ножом, после чего нанес травмы ее шестилетней дочери. Уточняется, что в результате нападения девочка получила многочисленные ножевые ранения в область лица, головы и рук, у нее также был отрезан палец. Медикам потребовалось более трех часов для проведения сложной операции по восстановлению поврежденной конечности.

До этого в индийской деревне Фасагандж Качнау местная жительница во время семейной ссоры нанесла мужу тяжелое увечье, отрезав ему половой орган. Причиной агрессии стало многолетнее бесплодие в браке, несмотря на то что 38-летний Ансар Ахмад состоял в полигамном браке с двумя женами.

