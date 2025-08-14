Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 13:13

Женщина лишила супруга «мужского достоинства»

Жительница Индии отрезала мужу пенис из-за отсутствия детей в семье

Жительница Индии отрезала мужу пенис в результате семейной ссоры, сообщает Times of India. По данным издания, женщина обозлилась на супруга из-за того, что у них в браке так и не появилось детей. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел 9 августа в деревне Фасагандж Качнау в штате Бихар. По данным полиции, несмотря на то что у 38-летнего Ансара Ахмада было две жены, семья оставалась бездетной, что постоянно приводило к конфликтам. Тяжелораненого мужчину сначала доставили в местную больницу, а затем перевели в специализированную клинику в Раебарели. Женщину задержали, сейчас она дает показания.

Ранее в бразильском городе Акреландия арестовали 37-летнюю женщину, которая отрезала пенис своего мужа и приготовила рагу из бобов и детородного органа после его убийства. Ревнивая жена застала супруга за просмотром порно, и в порыве ревности решила расправиться с ним.

До этого стало известно, что в Австрии врачи сохранили и пришили обратно пенис 37-летнему мужчине. Пациент сам под действием наркотических грибов отрубил половой орган и разрубил его на несколько частей. После он самостоятельно собрал фрагменты пениса в банку и приехал в больницу. Без кровоснабжения оторванный орган пробыл примерно пять часов. Медики отмечают, что части полового органы были сохранны, но испачканы почвой и грязным снегом.

