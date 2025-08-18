Отчаянная ревность обернулась для ребенка отрезанным пальцем Mash: мужчина отрезал палец девочке после убийства ее матери в Хакасии

В Хакасии житель Черногорска на почве ревности напал на свою сожительницу с кухонным ножом, после чего нанес травмы ее шестилетней дочери, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Мужчина при этом убил женщину.

Ссора между мужчиной и женщиной переросла в физическое насилие. Проснувшиеся от шума дети попытались вмешаться, но также стали жертвами агрессии. В результате нападения девочка получила многочисленные ножевые ранения в области лица, головы и рук, у нее также был отрезан палец. Медикам потребовалось более трех часов для проведения сложной операции по восстановлению поврежденной конечности.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в совершении данного преступления. В настоящее время он содержится под стражей, ожидая судебного разбирательства.

