Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:00

Отчаянная ревность обернулась для ребенка отрезанным пальцем

Mash: мужчина отрезал палец девочке после убийства ее матери в Хакасии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Хакасии житель Черногорска на почве ревности напал на свою сожительницу с кухонным ножом, после чего нанес травмы ее шестилетней дочери, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Мужчина при этом убил женщину.

Ссора между мужчиной и женщиной переросла в физическое насилие. Проснувшиеся от шума дети попытались вмешаться, но также стали жертвами агрессии. В результате нападения девочка получила многочисленные ножевые ранения в области лица, головы и рук, у нее также был отрезан палец. Медикам потребовалось более трех часов для проведения сложной операции по восстановлению поврежденной конечности.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в совершении данного преступления. В настоящее время он содержится под стражей, ожидая судебного разбирательства.

Ранее Вячеслав Бабков, отбывающий пожизненное заключение за убийство знакомой и двух несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе, предпринял попытку получить денежную компенсацию со своего бывшего защитника. Осужденный обратился в суд с иском, обвиняя адвоката в ненадлежащем оказании юридической помощи, что, по его словам, причинило ему «моральные страдания».

Хакасия
ревность
убийства
дети
следствие
задержания
ножи
конфликты
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на вопрос о встрече Трампа, Путин и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Пойманная на Сахалине агрессивная акула попала на видео
Самая изысканная заготовка: готовим вяленые помидоры в домашних условиях
Теракт на Крымском мосту, роботы, «ядерная зима»: ВСУ атакуют РФ 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.