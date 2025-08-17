Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 10:05

Убивший подругу с детьми россиянин подал в суд на адвоката за «страдания»

Приговоренный пожизненно за убийство детей житель Югры подал в суд на адвоката

Приговоренный к пожизненному сроку в колонии особого режима за убийство знакомой и двух детей в Югре Вячеслав Бабков пытался взыскать компенсацию с бывшего адвоката, пишет РИА Новости. Он утверждал, что защитник не оказал надлежащую юридическую помощь.

В 2025 году Бабков подал иск, заявив, что из-за действий адвоката испытал «нравственные страдания». В заявлении он просил суд назначить компенсацию морального вреда. Суд, изучив доводы, не нашел подтверждений словам осужденного. В удовлетворении требований было отказано.

В марте 2007 года Бабков поссорился со знакомой. Во время конфликта он напал на женщину, нанес ей удары ножом и топором, от которых она погибла. После этого он убил ножом ее детей, одному ребенку было три года, другому — пять лет. Перед тем как скрыться, он забрал из квартиры ювелирные украшения стоимостью 5500 рублей.

Ранее бывшего профессора МГТУ им. Баумана Александра Кибальченко приговорили к 13 годам и трем месяцам лишения свободы по уголовному делу об организации убийства зятя. Денежное вознаграждение киллерам составило $50 тысяч (более 3,98 млн рублей). Убийство было совершено в марте 2021 года.

