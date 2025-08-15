Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Суд вынес приговор профессору, заказавшему убийство зятя за $50 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего профессора МГТУ им. Баумана Александра Кибальченко приговорили к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы по уголовному делу об организации убийства зятя, передает ТАСС со ссылкой на Мособлсуд. Денежное вознаграждение киллерам составило $50 тысяч (более 3,98 млн рублей). Убийство было совершено в марте 2021 года.

Суд признал Кибальченко виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) и назначил ему наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявили в суде.

Ранее прокуратура сообщала, что профессор нанял для убийства экс-полицейских. Жертву похитили, ударив электрошокером, и отвезли в гаражный кооператив «Зенит» в подмосковном Красногорске. Там в салоне авто мужчину задушили ремнем безопасности. Тело оставили в гараже.

До этого суд присяжных признал Кибальченко виновным в заказном убийстве зятя. По версии следствия, фигурант испытывал личные неприязненные отношения к бывшему зятю из-за их отношений с дочерью, судебных процессов по разделу имущества, а также разногласий в вопросах воспитания и проживания детей ввиду развода.

