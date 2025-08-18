Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза хотят продолжать зарабатывать на боевых действиях и жизнях украинских солдат, заявил NEWS.ru глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. По его мнению, именно эти цели украинский лидер и его европейские коллеги будут отстаивать на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Но сенатор подчеркнул, что партнеры из ЕС не будут любой ценой помогать Зеленскому, у них в приоритете свои интересы.

До какой степени эти адвокаты будут защищать Зеленского, а не себя любимых, непонятно. Мне кажется, степень защиты себя любимых будет выше, чем попытка защитить Зеленского. Их главная задача, как мне кажется, — не потерять лицо перед своими болельщиками в европейском ландшафте. И да, не потерять еще возможные барыши от продолжения боевых действий. Они хотят заработать на продолжении войны за счет жизни украинских солдат — вот что мы сейчас будем наблюдать, судя по всему. Но любой ценой помогать кому бы то ни было они совершенно точно не будут, в том числе и друг другу. Не надо забывать, что это не команда единомышленников. Это скорее банда, — ответил Климов.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Зеленского могут заставить надеть деловой костюм перед встречей с Трампом в Вашингтоне. Он допустил, что в противном случае саммит может и не состояться.